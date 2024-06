Everywhere I go, le anticipazioni del 5 giugno

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da mercoledì 5 giugno in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Selin è in collera con Demir perché scopre che lui, il giorno prima, è andato via di casa per recarsi a casa di Eylul. Demir cerca di convincere Selin che la sua relazione con Eylul è finita e che si è trattato solo di un immenso equivoco, ma la ragazza non vuole saperne. Nella puntata precedente, pubblicata martedì 4 giugno, Burak, sempre in competizione con Demir, è infastidito dal fatto che Eylul prenda sempre le parti di Demir. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE