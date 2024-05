Everywhere I go, le anticipazioni del 31 maggio

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da venerdì 31 maggio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Arda, un vecchio amico di Selin, viene a trovarla in ufficio, scatenando la gelosia di Demir. Con una scusa, Demir costringe Selin a restare in ufficio fino a tarda sera, impedendo così ai due di vedersi.

Leyla e il signor Muharrem sono prossimi al matrimonio, ma Leyla, contro il parere di Firuze, non vuole alcuna festa di matrimonio. Nel frattempo, Burak e Eylul hanno uno scontro a causa delle voci infamanti che lui ha deciso di diffondere sul conto di Demir.

Le ragazze si riuniscono a casa di Selin per cercare di farle cambiare idea riguardo alla sua decisione, mentre Demir, Vedat e Ibo si vedono al vivaio per discutere della situazione e trovare un modo per affrontare i problemi. Nella puntata precedente, pubblicata giovedì 30 maggio, Demir va via di casa per lasciare a Selin i suoi spazi, in modo che possa chiarirsi le idee e chiede ospitalità a Vedat. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

