Everywhere I go, le anticipazioni del 3 maggio

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da venerdì 3 maggio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, i l ritorno di Eylul mette in crisi Demir, che continua a non voler parlare del proprio passato e non sa come affrontare questa situazione con Selin.

Intanto la nuova arrivata si sta ingraziando sempre più lo staff della Artemim. Merve deve partire per Antalya per conoscere i genitori di Bora, ma chiede alle amiche di accompagnarla. Demir ha uno scontro con Burak che è in possesso di alcune foto prese di nascosto dalla camera oscura di Selin. In seguito a questo avvenimento, Demir mette in guardia la ragazza dalle vere intenzioni di Burak. Nell'episodio precedente, pubblicato giovedì 2 maggio, invece, Merve viene invitata dai genitori di Bora ad Antalya. È la prima volta che li incontra e non vuole presentarsi a mani vuote, ma le ragazze la convincono che non può andare a comprare dei regali ai grandi magazzini. Ormai mancano pochi giorni e l'unica via d'uscita è rivolgersi a Firuze e Leyla. Le due sorelle accettano volentieri di aiutare Merve, perché vedono nell'occasione la possibilità di far venire a Selin la voglia di sposarsi.

Intanto Demir, che ha appena avuto un incontro con Eylul e Burak, parla a Vedat di quello che ha provato nel vedere la sua ex. Ormai prova odio, ma teme che Selin possa reagire male nel sapere che tra lui e Eylul c'è stata una storia importante. Vedat gli consiglia di non dire niente. La sera però, durante un incontro con Bunyamin, il terapeuta si accorge che Demir è strano e che nasconde qualcosa a Selin. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE