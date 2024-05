Everywhere I go, le anticipazioni del 29 maggio

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da mercoledì 29 maggio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, durante la cena di fidanzamento di Leyla e Muharrem, in un'atmosfera di allegria e convivialità, vengono condivisi aneddoti legati alla tradizione turca del caffè salato. Selin fa un'inaspettata rivelazione riguardo a un suo precedente fidanzamento, scatenando l'irritazione di Demir. In visibile imbarazzo, lascia la cena, ma viene tampinata dal ragazzo che le chiede spiegazioni. Nella puntata precedente, pubblicata martedì 28 maggio, il Signor Muharrem ha chiesto la mano di Leyla, e le due sorelle iniziano quindi i preparativi per la cerimonia di fidanzamento. Eylul è in crisi e vuole confessare al padre ciò che ha fatto, Burak cerca di tranquillizzarla e di farsi carico delle responsabilità. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

