Everywhere I go, le anticipazioni del 23 aprile

Le anticipazioni dell'episodio 39 di Everywhere I go

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da martedì 23 aprile in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Selin vuole licenziarsi, visto che ora ha dichiarato apertamente di essere innamorata di Demir, ma lui le dice che dovrà in ogni caso completare un periodo di otto settimane, perciò resta ancora al lavoro nello studio, che nel frattempo si è diviso in due settori, la Artemim Architettura e la Artemim Costruzioni, con a capo rispettivamente Burak e Demir.

Intanto anche in casa continuano le tensioni tra Demir e Selin, dato che ora, su consiglio del terapista Bunyamin, bisognera' stabilire gli orari di utilizzo degli spazi comuni.

Nell'episodio precedente, pubblicato lunedì 22 aprile, invece, Demir affronta i dipendenti della Artemim e ammette apertamente di convivere con Selin.

