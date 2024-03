Everywhere I go, le anticipazioni del 22 marzo

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da venerdì 22 marzo in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Selin, Merve, Bora e Ayda si preparano a passare la notte in bianco per realizzare la presentazione del progetto di paesaggio, che deve essere pronta tassativamente per la mattina successiva. Selin vuole assicurarsi che Demir vada a cena con lei da Leyla e Firuze. Ci saranno anche i suoi genitori, che vogliono scoprire chi sia davvero il ragazzo, ma Demir dice a Selin che non si presenterà alla cena e la ragazza è sicura che, senza il suo appoggio, manderà a rotoli il chiarimento con i genitori. Nell'episodio precedente, pubblicato giovedì 21 marzo, Burak e Selin hanno un alterco in ufficio e Demir decide di scambiare i loro progetti. Burak si reca quindi con Demir sul terreno di Alara per discutere della realizzazione dell'orfanotrofio. Nel frattempo, Selin cerca di gestire la situazione a casa con i suoi genitori. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE