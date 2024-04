Everywhere I go, le anticipazioni del 22 aprile

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da lunedì 22 aprile in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Demir affronta i dipendenti della Artemim e ammette apertamente di convivere con Selin. Spiega di aver acquistato per errore la stessa casa della sua dipendente.

Merve e Bora, rimasti senza casa, approfittano del generoso gesto di Burak, che propone alla coppia di andare a vivere in una casa sfitta di sua proprietà. Selin confessa finalmente a Ayda e Merve di essersi innamorata di Demir. Ma la situazione con lui non è certo rose e fiori: mentre Selin accompagna Burak a controllare la sua casa, per vedere se è tutto a posto, prima di ospitare la coppia di sposini, Demir decide di dividere in due gli spazi della casa in cui convive controvoglia con Selin, facendo infuriare la ragazza.

Nel frattempo, Ekrem comunica ai dipendenti dello studio la decisione presa all'unanimità dalla Artemim. Lo studio di architettura verrà diviso in due società: Artemim Architettura, guidata da Burak, e Artemim Costruzioni, gestita da Demir.

Nell'episodio precedente, pubblicato venerdì 19 aprile, invece, Selin, colta dalla tristezza, inizia a parlare con il ritratto di Demir. Mentre sono a casa, un buffo personaggio, tale Bunyamin, suona alla loro porta. Si scopre essere un terapista di coppia inviato da Ibo per cercare di risanare il loro rapporto e la loro convivenza.

Alara decide di incontrare Selin e le chiede di restituirle il ritratto di Demir. Da questa richiesta scaturisce una lite furiosa che termina solo grazie all'intervento di Demir.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

