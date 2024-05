Everywhere I go, le anticipazioni del 21 maggio

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da martedì 21 maggio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Selin e Demir sono in viaggio diretti allo chalet dove Demir ha passato l'infanzia e tutto sembra andare a gonfie vele. Ma l'uomo nota che Selin ha al dito l'anello che le ha dato Eylul e il ragazzo si innervosisce chiedendole di toglierselo. La ragazza cerca di spiegargli che è un regalo innocente che le ha fatto Eylul, ma si insospettisce vedendo la reazione di Demir. Nella puntata precedente, pubblicata lunedì 20 maggio, invece, Demir ha deciso di raccontare un pezzo fondamentale del suo passato a Selin: la sua storia d'amore con Eylul. Le due donne, però, stanno stringendo amicizia e Demir vorrebbe allontanarle, così chiede a Burak di concedere a Selin due giorni di ferie. Intende portare la ragazza nel vecchio chalet di montagna di suo padre, che nel frattempo è stato acquistato, a sua insaputa, da Vedat. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

