Everywhere I go, le anticipazioni del 2 maggio

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da giovedì 2 maggio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Merve viene invitata dai genitori di Bora ad Antalya. È la prima volta che li incontra e non vuole presentarsi a mani vuote, ma le ragazze la convincono che non può andare a comprare dei regali ai grandi magazzini. Ormai mancano pochi giorni e l'unica via d'uscita è rivolgersi a Firuze e Leyla. Le due sorelle accettano volentieri di aiutare Merve, perché vedono nell'occasione la possibilità di far venire a Selin la voglia di sposarsi.

Intanto Demir, che ha appena avuto un incontro con Eylul e Burak, parla a Vedat di quello che ha provato nel vedere la sua ex. Ormai prova odio, ma teme che Selin possa reagire male nel sapere che tra lui e Eylul c'è stata una storia importante. Vedat gli consiglia di non dire niente. La sera però, durante un incontro con Bunyamin, il terapeuta si accorge che Demir è strano e che nasconde qualcosa a Selin. Nella puntata precedente, pubblicata mercoledì 1 maggio, invece, durante una cena nel vivaio, Vedat, approfittando di un momento in cui Selin è assente, rivela a Demir di aver visto Eylul a Istanbul. Demir, incredulo, cerca di cambiare argomento prima del ritorno di Selin, ma lei ha già accidentalmente origliato parte della conversazione.

Ibo confida a Ayda di aver parlato con il suo amico terapista di coppia per Selin e Demir, che ha costretto anche loro a fare terapia. Il giorno successivo in ufficio, Demir è scosso dall'arrivo inaspettato di Eylul, che ha rilevato le azioni del padre e si accinge a prendere l'incarico di nuovo direttore amministrativo dello studio.

La nuova direttiva aziendale viene comunicata a tutti i dipendenti durante una riunione e la presenza di Eylul viene accolta positivamente, sebbene i ragazzi siano all'oscuro dei trascorsi tra Eylul e Demir. Demir cerca comunque di preservare la sua relazione con Selin. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

