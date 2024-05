Everywhere I go, le anticipazioni del 16 maggio

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da giovedì 16 maggio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Demir è molto teso. Non sopporta l'idea che Selin non sia a conoscenza della sua storia passata con Eylul e ha paura che lei venga a saperlo da qualcun altro.

Sa che Burak è al corrente della sua storia e teme che l'uomo voglia svelare il segreto a Selin pur di mettere Demir in difficoltà. Malgrado Vedat ed Eylul gli abbiano consigliato di non dire niente, Demir è deciso a parlare e vuole farlo la sera appena tornato a casa, ma Selin ed Eylul rimangono bloccate sull'isola di Büyükada, a casa di una cliente per via del temporale. Le due donne passano la serata insieme e stringono una sorta di amicizia. Questo fa temere a Demir che la sua confessione possa creare ancora più problemi. Nella puntata precedente, pubblicata mercoledì 15 maggio, invece, m entre Vedat, Ibo e Demir si trovano in un locale a condividere le loro esperienze amorose, vengono provocati da un gruppo di ragazzi e finiscono in una rissa. Nello stesso momento, Azmiye, Merve e Selin si ritrovano a casa di Ayda per un "pigiama party" e promettono di tenersi lontane dagli uomini. Selin tuttavia non mantiene la promessa e scrive un messaggio a Demir per farsi venire a prendere e passare la notte a casa. Demir le fa trovare una sorpresa sul comodino: una foto scattata da Vedat durante la cena al vivaio. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

