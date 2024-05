Everywhere I go, le anticipazioni del 15 maggio

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da mercoledì 15 maggio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, mentre Vedat, Ibo e Demir si trovano in un locale a condividere le loro esperienze amorose, vengono provocati da un gruppo di ragazzi e finiscono in una rissa. Nello stesso momento, Azmiye, Ayda, Merve e Selin si ritrovano a casa di Ayda per un "pigiama party" e promettono di tenersi lontane dagli uomini. Selin, tuttavia, non mantiene la promessa e scrive un messaggio a Demir per farsi venire a prendere e passare la notte a casa. Demir le fa trovare una sorpresa sul comodino. Nella puntata precedente, pubblicata martedì 14 maggio, invece, Demir porta Merve in riva al mare per calmarla dopo la crisi in ufficio. La ragazza confida a Demir cosa era successo con Bora dopo il divieto di relazioni da parte di lui. Successivamente, Demir decide di portarla da Vedat per una terapia che lo ha aiutato molto: lavorare la terra. Più tardi, Selin, Azmiye e Ayda si incontrano per dare sostegno morale a Merve, ma incontrano Ibo all'uscita dalla Artemim. Ibo ricorda ad Ayda il loro impegno con un'amica, quindi la porta a conoscere Muge, la sua ex fidanzata. Ayda, furiosa, raggiunge le ragazze, mentre Ibo, confuso, cerca consiglio da Demir e Vedat. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

