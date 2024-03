Everywhere I go, le anticipazioni del 13 marzo

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da mercoledì 13 marzo in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Ferruh si mostrerà molto duro nei confronti di Selin per aver creato il problema con Yildirim. Ibo intanto parla con Ayda in merito alla pensione per gatti, rendendosi conto delle ansie della ragazza. Demir penserà a un progetto per non perdere il contratto con Yildirim e si lamenterà di Selin con Vedat, che tuttavia lo metterà davanti all'evidenza che la ragazza può solo fargli del bene. Demir inoltre chiederà ad Alara quali sono le sue condizioni per riavvicinarsi al padre. Nel frattempo, Burak costringe Bora a fare delle foto ricattatorie ad Yildirim al fine di tenerlo in pugno. Bisogna però decidere chi si esporrà consegnandogliele. La vittima sacrificale sarà Selin, che cercherà di farsi ricevere da Yildirim senza riuscirci. Ma la ragazza, insieme alle sue amiche, si intrufolerà nel palazzo con uno stratagemma.

Nella puntata precedente, pubblicata lunedì 11 marzo in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, il signor Yildirim minaccia Demir di annullare il contratto con la Artemim, a seguito della telefonata di Selin che la sera prima lo ha chiamato intimandogli di sbrigarsi a farli uscire di galera. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE