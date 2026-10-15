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È sempre Cartabianca
LE PAROLE15 ottobre 2026

Bianca Berlinguer in onda con gli occhiali da sole dopo l'operazione: "Mi sono operata all'altro occhio"

La conduttrice ha aperto la puntata di È sempre Cartabianca di mercoledì 14 ottobre con indosso degli occhiali da sole a seguito di un intervento chirurgico
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Bianca Berlinguer ha aperto la puntata di È sempre Cartabianca di mercoledì 14 ottobre con indosso degli occhiali da sole e spiegando ai telespettatori le motivazioni legate a un intervento chirurgico a un occhio.

"Vi chiedo scusa sin da ora come ho fatto un anno fa - esordisce la conduttrice e giornalista - Prima avevo fatto un occhio, adesso ho fatto l'intervento all'altro occhio, quindi per un periodo, speriamo breve, mi dovrete sopportare con questi occhiali scuri perché le luci dello studio sarebbero troppo forti e non riuscirei a sostenerle".

Anche a gennaio di quest'anno Bianca Berlinguer aveva iniziato È sempre Cartabianca indossando degli occhiali da sole a seguito di un primo intervento agli occhi. In quell'occasione aveva spiegato: "In questo periodo ho subito un piccolo intervento all'occhio e al momento è troppo presto per poter sostenere le luci di uno studio che sono molto forti a luminose".

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