In collegamento, lo scrittore si è raccomandato con la conduttrice d i non rimproverare i tecnici e gli operai per quanto accaduto. "Si è raccomandato inutilmente perché non c'entrano niente con questo errore che è stato prodotto direttamente dalla macchina, quindi la sua raccomandazione non serviva", risponde la conduttrice di È sempre Cartabianca . "È sempre un gesto elegante proteggere gli operai", controbatte Corona. "No, non è un gesto elegante perché è come se noi ci mettessimo qui a infierire - aggiunge Bianca Berlinguer - Non abbiamo bisogno della sua protezione per i tecnici, non viene in mente a nessuno di infierire su chi fa il lavoro tutti i giorni con noi e con cui c'è si è anche stabilito un rapporto di amicizia".

A seguito di alcuni problemi tecnici che hanno fatto posticipare l'inizio della puntata di mercoledì 23 settembre, a È sempre Cartabianca è scoppiata una lite in diretta tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona.

La lite diventa sempre più accesa e Mauro Corona ribatte: "Ma possibile che io non riesca a dire qualcosa che le aggrada, che le faccia comodo e che mi possa dare ragione? Siccome nella vita si cerca sempre il capro espiatorio sono uscito con questa affermazione, di proteggere gli operai, i tecnici, ma se se la prende sempre non so che farci. Ho detto in generale. Io mi chiedo come faccio a reggere qui". "Me lo chiedo anch'io", risponde Bianca Berlinguer. "Allora ce ne andiamo, allora mi tolga il contratto e me ne vado via questa sera. O mi ascolta o me ne vado subito", sbotta Corona.

"Senta Mauro Corona, capisco che lei si è fatto un bicchierino mentre noi stavamo qui a cercare di far ripartire le macchine, ma stia calmo, stia tranquillo, perché lei si è rilassato, io per niente", aggiunge Bianca Berlinguer riferendosi a quanto detto dallo scrittore a inizio collegamento. Corona precisa: "Era una battuta, può chiedere ai tecnici che erano qui con me, era una battuta per far ridere la gente".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE