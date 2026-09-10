Erica - Una detective per caso, il riassunto della seconda puntata

La seconda puntata di Erica - Una detective per caso è andata in onda mercoledì 9 settembre in prima serata su Canale 5.
Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della seconda puntata di Erica - Una detective per caso e le reazioni degli utenti su X.
Erica torna a Piombino e si imbatte in un misterioso caso di omicidio che si intreccia con il passato del Predicatore.
Nel frattempo, Leonardo scopre che Erica è incinta del loro bambino.
Al corso di scrittura di Erica, si presenta Sara, la nipote del Predicatore.
Dopo aver aggredito Lucia, Giulio cerca di farsi perdonare, mentre Erica e Leonardo immaginano come potrebbe essere il loro futuro.
Chi è l’assassino di Rossella? Quale strada prenderanno Erica e Leonardo per il loro futuro? Non perderti la seconda puntata di Erica - Una detective per caso su Mediaset Infinity.
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