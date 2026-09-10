Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Erica - Una detective per caso

SERIE TV10 settembre 2026

Erica - Una detective per caso, il riassunto e le reazioni alla seconda puntata

I momenti più importanti della seconda puntata della serie Erica - Una detective per caso in onda il 9 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La seconda puntata di Erica - Una detective per caso è andata in onda mercoledì 9 settembre in prima serata su Canale 5.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della seconda puntata di Erica - Una detective per caso e le reazioni degli utenti su X.

Erica - Una detective per caso, il riassunto della seconda puntata

Erica torna a Piombino e si imbatte in un misterioso caso di omicidio che si intreccia con il passato del Predicatore.

Nel frattempo, Leonardo scopre che Erica è incinta del loro bambino.

Al corso di scrittura di Erica, si presenta Sara, la nipote del Predicatore.

Dopo aver aggredito Lucia, Giulio cerca di farsi perdonare, mentre Erica e Leonardo immaginano come potrebbe essere il loro futuro.

Chi è l’assassino di Rossella? Quale strada prenderanno Erica e Leonardo per il loro futuro? Non perderti la seconda puntata di Erica - Una detective per caso su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Guarda anche

Leggi anche