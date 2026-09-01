Mercoledì 2 settembre, in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity, debutta Erica - Una detective per caso, la nuova serie che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Scianna, affiancati da Ivana Lotito.

Erica - Una detective per caso, il cast e i personaggi

Vanessa Incontrada interpreta la protagonista della serie tv Erica Magliani, una scrittrice di gialli di enorme successo. Donna brillante, ironica e magnetica, offre uno sguardo investigativo sul mondo: ogni dettaglio può diventare un indizio e ogni silenzio nasconde una verità da portare alla luce.

La serie si concentra sul suo ritorno a Piombino - luogo dell'infanzia e dei ricordi più autentici - dove si riapriranno ferite mai davvero rimarginate e dove verrà coinvolta in una pericolosa indagine.



Francesco Scianna veste i panni del commissario Leonardo Carrese. Uomo tanto affascinante quanto attento e scrupoloso nel lavoro, nel corso delle puntate darà vita a un rapporto particolare con Erica.



Giampiero De Concilio è Marco, il viceispettore che lavora accanto a Leonardo. Prova una profonda stima per il commissario e tenta costantemente di dimostrarsi alla sua altezza. Dietro un atteggiamento diligente e professionale, è destinato a emergere un lato sensibile ed empatico.

Durante le indagini, sarà proprio il suo personaggio l'elemento di equilibrio tra l'intuito di Erica e la durezza investigativa di Leonardo.



L'attrice Ivana Lotito interpreta Lucia, la sorella minore di Erica.

Da bambine, le due hanno avuto un ottimo rapporto ed Erica si è comportata come una vice mamma per Lucia, offrendole protezione e sostegno. Proprio per questo, il distacco ha lasciato un segno nell'animo di Lucia, che rimprovera alla sorella più grande di essersi allontanata per inseguire i suoi sogni.

Il ritorno di Erica, però, le darà la forza necessaria a riprendere in mano la sua vita.



Valerio Morigi è Giulio, il marito di Lucia. Dietro un uomo apparentemente affascinante ed elegante, si nasconde una personalità manipolatoria e aggressiva. Un aspetto che viene subito percepito da Erica.



Josafat Vagni è Francesco, amico storico di Erica e Lucia, mentre Fabio Barone è il medico legale Fabio, impegnato con la polizia nello sviluppo delle indagini.

Scopri tutti gli attori e le attrici del cast nel video qui sopra.

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