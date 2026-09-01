La prima puntata di Erica - Una detective per caso , la nuova serie che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Scianna, andrà in onda mercoledì 2 settembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Erica Magliani è una scrittrice di gialli di enorme successo, una donna brillante e magnetica che ha conquistato migliaia di lettori. Torna in Toscana per occuparsi con la sorella Lucia dell’eredità dei genitori e si ritrova coinvolta in un caso di omicidio.

Indagando, scopre segreti pericolosi e una minaccia nascosta per la sorella Lucia. Entra anche in collisione con Leonardo Carrese, il commissario arrivato da qualche anno in città.

Dove vedere Erica - Una detective per caso in streaming gratis

Le nuove puntate di Erica - Una detective per caso saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

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