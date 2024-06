Endless Love, le trame della settimana dal 9 al 15 giugno

Endless Love non va in onda l'1 maggio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 9 al 15 giugno durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì al venerdì alle 14.10, il venerdì in seconda serata, il sabato e la domenica alle 14.30 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 9 al 15 giugno

Nihan cerca di rassicurare Ozan: non ha commesso nessun omicidio, quindi può affrontare la verità, che sarebbe liberatoria per tutti. Lui però, terrorizzato, si rifiuta di aiutarla. Nel frattempo, Kemal ha chiesto a Nihan di prendersi una pausa, ma lei trova difficile accettare la loro separazione. Durante un incontro, vengono fotografati da un giornalista. Intanto, Zeynep, inganna Ozan, facendogli credere di essere incinta. Nihan è ufficialmente tornata a casa di Emir e, tramite l'aiuto di Leyla, fa recapitare una lettera a Kemal: i due si incontrano nella casa, ormai vuota, dei genitori di Yasemin. Nihan subisce un grave incidente e, mentre è in ospedale, Ozan rivela alla moglie Zeynep la verità sull'omicidio non intenzionale che ha causato. Infine, Galip è preoccupato per suo figlio Emir, perché teme che Kemal abbia in mente qualcosa; perciò, tenta di impedirgli di incontrare il suo acerrimo nemico, ma Emir non ascolta ragioni.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE