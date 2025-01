Endless Love, le trame della settimana dal 27 al 31 gennaio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Neslihan Atagül (Nihan Sezin) in una scena di Endless Love

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana dal 27 al 31 gennaio durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5.

Endless Love va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 27 al 31 gennaio

Emir tiene in ostaggio Zeynep e la piccola Deniz. Una mattina, mentre soffre per un forte dolore alla gamba, Zeynep tenta di scappare con Deniz, ma il suo rifiuto di aiutare Emir con gli antidolorifici scatena in lui una rabbia incontrollabile e una sete di vendetta.

La polizia, guidata dal commissario Hakan e con l’aiuto di Kemal, fatica a rintracciare il nascondiglio. Emir infligge una crudele tortura psicologica a Kemal con telefonate inquietanti.

Nihan scopre una telecamera che la mette sulle tracce di Emir, ma l’uomo, portando con sé Deniz, riesce a seminarla.

Nel frattempo, Asu, durante un appuntamento romantico, riceve istruzioni per fuggire dall’ospedale. Kemal, con una mossa suggerita da Hakan, riesce a sopravvivere a un colpo sparato da Nihan.

Con Emir ancora a piede libero, la minaccia per Nihan, Kemal e Deniz diventa insostenibile. Hakan propone un piano: la famiglia dovrà lasciare il paese, mentre amici e parenti saranno trasferiti in una residenza protetta fino alla cattura di Emir.

