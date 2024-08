Endless Love, le trame della settimana dal 2 al 7 settembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Burak Özçivit (Kemal Soydere) e Neslihan Atagül (Nihan Sezin) in una scena di Endless Love

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 2 al 7 settembre durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì al venerdì alle 14.10, il venerdì in prima serata e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 2 al 7 settembre

Hakan sospetta che ci sia qualcosa di sospetto dietro il suicidio di Ozan e, nonostante l'opposizione dei suoi superiori, continua a indagare per scoprire la verità.

Kemal, in prigione, subisce maltrattamenti e viene messo in isolamento, dove è vessato dalla guardia violenta Sikti. Tuttavia, trova sostegno in Ayhan, un detenuto, e Selim, una guardia carceraria.

Emir scopre che Nihan sta cercando di fuggire e usa la figlia Deniz come strumento di ricatto, ordinando a Galip di sorvegliare i movimenti di Nihan. Quando Kemal viene assolto e liberato dal carcere, Nihan si precipita da lui, ma riceve un video della figlia rapita da Emir, che la costringe a tornare a vivere con lui.

Kemal è determinato a vendicarsi e la sua prima mossa è contro Sikti, la guardia carceraria che lo aveva tormentato. Nonostante gli sforzi di Leyla per fermarlo, Kemal non si lascia influenzare.

Zeynep, che aveva perso il lavoro a causa di Emir, cerca di ottenere un risarcimento, ma Emir la ignora per punirla per aver avvicinato Kemal alla loro figlia. Zeynep fa finta di lavorare come babysitter, nascondendo la verità alla madre.

Nihan tenta di ritrovare la sua bambina assumendo un investigatore privato, ma Emir scopre tutto e manipola ogni sua mossa.

