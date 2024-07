Endless Love, le trame della settimana dal 15 al 19 luglio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 15 al 19 luglio durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì al venerdì alle 14.10, il venerdì in seconda serata, il sabato e la domenica alle 14.30 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 15 al 19 luglio

Nazif vuole incontrare Emir per rivelargli il nome di chi lo ricatta, nel frattempo invita anche Nihan nello stesso posto. Nihan si trova all'interno di una vecchia centrale telefonica, tenuta in ostaggio da Nazif, così, Kemal ed Emir, si precipitano sul posto per salvarla. Intanto, Asu è spaventata perchè sente che Emir è sempre più vicino a scoprire la sua vera identità. Tarik chiede a Banu di sposarlo, nonostante il parere contrario della sua famiglia. La donna informa Emir, e gli dichiara di non voler rovinare la vita di Tarik. Infine, Zeynep, si reca da un avvocato con un’amica.

