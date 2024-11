Endless Love, le trame della settimana dal 14 al 16 novembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 14 al 16 novembre durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5, in onda il giovedì in prima serata, il sabato alle 14.45 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 14 al 16 novembre

Kemal in una scena di Endless Love

Kemal cerca giustizia per la morte di Ozan e, seppur inizialmente convinto della colpevolezza della sorella Zeynep, realizza che potrebbe non essere stata lei a ucciderlo, anche se aveva cercato di soffocarlo.

In ospedale, Zeynep viene dichiarata fuori pericolo e si rifiuta di denunciare Vildan.

Emir organizza un incontro segreto con Zeynep prima del suo interrogatorio, istruendola su cosa dichiarare.

Fehime si scontra con Vildan e Nihan, che resta decisa a portare avanti la sua relazione con Kemal.

