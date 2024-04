Endless Love, il riassunto della settimana dall'8 al 13 aprile

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda dall'8 al 13 aprile su Canale 5, Leyla rivela a Kemal di essere la zia di Nihan.

Salih, dopo aver scoperto della corte di Ozan, decide di chiudere la sua storia con Zeynep.

Kemal sia aggiudica l'acquisto della villa vicino alla casa di Emir e Nihan, la quale gli confessa di credere ancora nel loro amore.

Dopo aver scoperto che Kemal si è trasferito accanto a loro, Emir ordina a Tufan di chiudere ogni rapporto con l'azienda del nemico, ma Kemal fa firmare un accordo ai principali industriali del settore che li impegna a non accordarsi in nessun modo con Emir nel caso lui interrompesse i rapporti con l'azienda di Kemal.

Asu scopre quello che c'è stato tra Kemal e Nihan e chiede spiegazioni all'uomo.

Salih rivela a Kemal del suo rapporto con Zeynep, trovano l'approvazione dell'amico, ma subisce la vendetta di Ozan.

Con una scusa, Kemal riesce a parlare in privato con Nihan. Sulla via del ritorno, però, i due si perdono e restano impantanati con l'auto in un luogo dove non c'è campo. I due trovano rifugio in una baita e qui Kemal frena il tentativo di riavvicinamento di Nihan.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dall'8 al 13 aprile della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

