Endless Love, il riassunto della settimana dal 5 al 9 agosto

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda da lunedì 5 a venerdì 9 agosto su Canale 5, Leyla convince Nihan a raccontare a Kemal la verità sui suoi sospetti a proposito di Emir e Zeynep. Ozan e Zeynep provano in tutti i modi a convincere Emir ad aiutarli a scappare dal paese. L'uomo sembra cedere, ma sono tutti d'accordo sul fatto che Nihan non debba mai sapere nulla della cosa. Emir approfitta dell'informazione di cui è venuto a conoscenza prima di tutti gli altri anche per far soffrire sua moglie Nihan che, nel frattempo, si strugge perché capisce che Kemal non potrà mai più amarla, a causa di quello che lei ha fatto, anche se a fin di bene. Asu è impegnata nei preparativi per la sua festa di fidanzamento con Kemal. Nihan non vorrebbe partecipare al ricevimento, ma viene costretta da Emir. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 5 al 9 agosto della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. La programmazione di Endless Love cambia durante il mese di agosto: gli episodi della serie turca si fermeranno per due settimane a partire da lunedì 12 agosto, per poi riprendere, dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5, da lunedì 26 agosto.

