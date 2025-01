Endless Love, il riassunto della settimana dal 13 al 18 gennaio

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda da lunedì 13 a sabato 18 gennaio su Canale 5, Emir pianifica un modo per far naufragare il matrimonio di Nihan e Kemal.

Zeynep capisce che il marito sta tramando qualcosa e avvisa il fratello. Poco dopo, Emir rapisce Kemal e lo rinchiude in una camera iperbarica per ucciderlo, ma Zeynep e Zehir riescono a salvarlo. Nihan e Kemal si sposano in riva al mare. Nel tentativo di fermare Emir dall'attuare il piano contro Kemal, Zeynep ha un grave incidente e perde il bambino. Zeynep scopre di aver perso il bambino e accusa Emir di averlo ucciso. Nel frattempo, Kemal e Nihan subiscono l'assalto degli uomini di Mehmet, ma la squadra di Ayhan e Zehir interviene per proteggere la coppia. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 13 al 18 gennaio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

