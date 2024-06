Endless Love, il riassunto della settimana dal 10 al 16 giugno

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda dal 10 al 16 giugno su Canale 5, Kemal chiede a Nihan di stare lontani per un po' di tempo, ma la donna fatica ad accettare la loro separazione. In presenza di Ozan, Zeynep finge di avere delle forti nausee, ingannando il marito e lasciandogli credere, di proposito, di aspettare un bambino. Nihan e Kemal si incontrano nella casa, ormai vuota, dei genitori di Yasemin (che si trovano all'estero) e lei gli chiede di passare la notte insieme. Gokhan cattura il loro incontro clandestino e gli viene ordinato da Asu di pubblicare il prima possibile le loro fotografie. Emir viene a sapere la cosa e convoca Nihan nella stessa camera d'albergo in cui lei si sarebbe incontrata con Kemal. Nihan, messa alle strette dal marito, ha un terribile incidente e viene ricoverata in ospedale. Emir e Kemal si affrontano in miniera, dove a un certo punto vengono travolti da una frana. Infine, Nihan viene dimessa dall'ospedale: con una scusa Leyla separa Nihan da Emir e porta la nipote sull'eliporto, dove un elicottero e Kemal la aspettano per la loro fuga verso la libertà. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 10 al 16 giugno della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il weekend alle 14.45.

