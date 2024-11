Il riassunto e le reazioni della puntata della serie turca Endless Love in onda giovedì 31 ottobre in prima serata su Canale 5

Nei nuovi episodi della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 31 ottobre in prima serata su Canale 5, fallisce il nuovo piano di Kemal e l'uomo viene arrestato per aver rapito Deniz. Rinchiuso in carcere, Kemal riceve la visita di Nihan: la donna cerca di stargli vicino e vuole aiutarlo a uscire da questa situazione.

Grazie all'avvocato Zehra, Kemal viene rilasciato e può riabbracciare tutta la sua famiglia. Insieme a Nihan, riprende le indagini sull'omicidio di Ozan. Mujgan prova a convincere Emir a lasciare libera Nihan. Infine, Zeynep scopre di essere incinta.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata serale del 31 ottobre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 il giovedì e alle 14.45 il sabato.

