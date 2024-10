Il riassunto e le reazioni della puntata della serie turca Endless Love in onda giovedì 17 ottobre in prima serata su Canale 5

Nei nuovi episodi della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 17 ottobre in prima serata su Canale 5, Kemal si introduce in casa di Emir per salutare Nihan e prelevare un capello di Deniz per il test del DNA.

Kemal scopre di essere il padre di Deniz.

Kemal affronta Nihan, ma nel frattempo arriva Emir.

Zeynep viene licenziata. Mujgan, la madre di Emir, si risveglia dal coma.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata serale del 17 ottobre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 il giovedì e alle 14.45 il sabato.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE