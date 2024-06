Nel nuovo episodio della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda domenica 9 giugno, Nihal e Kemal scoprono la verità su Ozan e la ragazza prende una decisione sul divorzio da Emir. Dopo aver fatto recapitare una lettera a Kemal che lo porterà a interrompere le ricerche del ricattatore di Emir, Asu chiede a Tufan di non andare avanti con il piano organizzato per vendicarsi. Nel frattempo Vildan si presenta a casa Soydere per parlare, da madre a madre, con Fehime. Le due donne capiscono di avere un obiettivo comune. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 9 giugno della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il weekend alle 14.45 e il sabato anche in seconda serata.

