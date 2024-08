Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 9 agosto, Nihan non vuole partecipare alla festa di fidanzamento di Asu e Kemal, ma Emir la costringe. Mentre Ozan e Zeynep sono pronti per lasciare definitivamente il paese, Asu mette in guardia Nihan: non intende più separarsi dal suo futuro sposo. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 9 agosto della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

