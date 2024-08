Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 8 agosto, Emir scopre che Kemal sposerà Asu e ne approfitta per ricattare sua sorella: rivelerà la sua vera identità se non farà tutto ciò che vuole. Emir affida a Tarik l'incarico per aiutare Zeynep e Ozan a lasciare il Paese. L'uomo all'inizio non sembra convinto della proposta, ma si lascia convincere ad agire. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata dell'8 agosto della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

