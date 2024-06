Nel nuovo episodio della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 7 giugno, Galip, con tono minaccioso, va da Hakki perché vuole far licenziare Kemal, dopo che costui l'ha accusato di aver ucciso Mujgan. L'uomo, però, gli spiega che Kemal a breve diventerà suo genero e che acquisirà metà dell'azienda. Banu, in lacrime, tenta di riappacificarsi con Tarik, ma lui si oppone perché non vuole più avere una relazione con la donna che lo ha allontanato definitivamente dal fratello. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 7 giugno della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il weekend alle 14.45 e sabato in seconda serata.

