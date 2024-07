Il riassunto della puntata della serie turca Endless Love in onda martedì 30 luglio su Canale 5

Nel nuovo episodio della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda martedì 30 luglio, Tarik viene accusato di essere un assassino da Asu. Questo causa un forte litigio tra Kemal e Tarik.

Più Asu rivela a Kemal che suo zio Hakki si trova in pericolo e che ha lasciato una lettera in cui dice di non voler essere contattato.

Nel frattempo Nihan, dopo aver ricevuto una telefonata da Emir, decide di sostituirlo azienda suscitando lo stupore di Kemal e Asu.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 30 luglio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

