Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 28 marzo, Kemal raggiunge Nihan nel suo studio e le racconta di aver detto a Emir che, durante il loro incontro nel suo ufficio, le ha chiesto di dipingere dei murales in azienda. Le annuncia anche la sua intenzione di stare lontano da lei per un po', per evitare di complicare la situazione. Emir assume Tarik, e progetta di stabilire un contatto anche con Zeynep per poter esercitare il suo potere su Kemal. Onder, dopo che Emir ha raccontato di essere stato ricattato da una persona misteriosa in possesso delle immagini dell'omicidio commesso da Ozan, sospetta che il genero non avesse in realtà mai cancellato i filmati, per poter continuare a tenere in pugno tutta la famiglia. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 28 marzo della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE