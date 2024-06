Nel nuovo episodio della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 27 giugno, Kemal decide di seguire Nihan ed Emir per avere conferma della sua sensazione che Nihan stia mentendo. Quando Emir e Nihan entrano nella loro camera, trovano lì Zeynep. Anche Kemal, che si era appostato per spiare i movimenti di Emir e Nihan, osserva incredulo la sorella nella camera del suo acerrimo nemico. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 27 giugno della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE