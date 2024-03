Nel nuovo episodio della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda martedì 26 marzo, Nihan raggiunge Kemal nel suo ufficio per regalargli la sua valigetta dei ricordi e dirgli di farne ciò che vuole, se davvero l'ha dimenticata. Poco dopo, Emir sopraggiunge nell'ufficio di Kemal, e lui giustifica la visita di Nihan dicendo di averle chiesto di dipingere dei murales in azienda e che lei ha rifiutato. Emir comunica a Kemal di aver deciso che il loro progetto potrà essere realizzato secondo il "codice etico" di Kemal, e gli dà carta bianca. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 26 marzo della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

