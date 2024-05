Nella prossima puntata di Beautiful, in onda venerdì 17 maggio su Canale 5, Sheila è in compagnia di Bill, e Taylor dovrà confrontarsi con lei. Nel frattempo, Brooke e Katie sono state informate da Carter della scarcerazione di Sheila. Nell'episodio che è stato trasmesso giovedì 16 maggio, invece, Steffy convince Taylor a non consegnarsi alla polizia e lei decide di andare a parlare con Bill per cercare di capire come sia possibile che abbia potuto adoperarsi per far uscire Sheila di prigione. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

