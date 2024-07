Il riassunto della puntata della serie turca Endless Love in onda mercoledì 24 luglio su Canale 5

Nel nuovo episodio della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda mercoledì 24 luglio, Emir, che si era intrufolato negli uffici, si ritrova faccia a faccia con Asu che le rivela una sconcertante verità: lei è in realtà sua sorella.

Kemal nel frattempo vede dalla finestra che la polizia sta arrivando alla festa per la raccolta fondi. Gli agenti sono lì per arrestare Ozan ed Emir. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 24 luglio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE