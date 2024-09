Il riassunto della puntata della serie turca Endless Love in onda lunedì 23 settembre su Canale 5

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda lunedì 23 settembre, Emir dichiara a Galip che vuole attaccare Kemal facendo cadere il suo nemico in una trappola.

Nel mentre, Kemal ottiene la complicità di Ayhan per mettere in pratica un piano per conquistare la fiducia di Reshat Salkin.

Dopo essere stata lasciata, Asu va da Nihan per chiederle se abbia a che fare con la decisione di Kemal di annullare il matrimonio.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 23 settembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE