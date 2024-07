Nel nuovo episodio della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda lunedì 22 luglio, Zeynep propone a Ozan un contratto matrimoniale, una soluzione alternativa al divorzio affinché possa sentirsi maggiormente tutelata. Nel frattempo Tarik fa la proposta di matrimonio a Banu, senza sapere dei legami che la ragazza ha con Emir. Kemal, durante una cena con la famiglia, riceve una telefonata improvvisa da Tufan, che però non vuole rivelare per chi lavora. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 22 luglio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE