Nel nuovo episodio della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 21 giugno, Emir scopre dove si nasconde Nihan e minaccia la donna di uccidere Kemal se non deciderà di tornare a casa con lui. Zeynep è molto preoccupata per il bambino che porta in grembo, perché teme che Emir gli possa fare del male. Si ritrova dunque costretta a decidere tra la sua vita e quella di suo fratello Kemal. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 21 giugno della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il weekend alle 14.45.

