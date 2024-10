Il riassunto della puntata della serie turca Endless Love in onda sabato 5 ottobre su Canale 5

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda sabato 5 ottobre, Kemal ricatta Emir e Galip per ottenere le quote della Kozcuoglu Holding, ma tramite Asu scopre che il suo piano potrebbe andare storto. Così propone alla ragazza di sposarsi subito.

Dopo il matrimonio, Kemal fa irruzione nella riunione dove Galip annuncia di aver ceduto le quote. Emir è furibondo: dopo la sfuriata, Asu lo contrattacca con inaspettato ricatto. Kemal e Asu organizzano una cena per comunicare alla famiglia che si sono sposati, ma nel corso della serata c'è anche un'altra notizia inaspettata.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 5 ottobre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato.

