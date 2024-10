Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda sabato 26 ottobre, Nihan scopre che Emir ha preso il suo passaporto e quello di Deniz. Dopo averlo saputo, Kemal organizza un piano per introdursi in casa di Emir durante il trasloco di Leyla e portare via la bambina.

Quando Emir scopre che Deniz non è più in camera sua, va su tutte le furie e decide di incendiare casa della famiglia Soydere, ma grazie all'intervento di Nihan torna sui suoi passi.

Successivamente Emir scopre dove si trovano Fehime e Huseyin, che attendono in un luogo isolato l'arrivo di Kemal e Deniz.

Dopo aver chiesto aiuto ad Hakan, Zeynep viene a conoscenza di cosa sta succedendo e avverte Kemal dell'arrivo di Emir.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 26 ottobre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

