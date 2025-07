Ecco cosa accadrà dal 14 al 18 luglio nei primi episodi della seconda stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: le anticipazioni dal 14 al 18 luglio

Metin perde i sensi dopo essere stato colpito da Burak, il quale gli ruba la pistola. Arrivano Ilgaz ed Eren e notano che non c'è più l'agente all'esterno della villa. Entrano, Burak li vede e scappa e poco dopo spara ad Eren. Ilgaz gli intima di fermarsi, ma Burak non ascolta il procuratore, così Ilgaz decide di sparare e colpisce Burak. Ilgaz è distrutto per aver ucciso Burak e l'ultima frase del ragazzo "chiunque può essere un assassino, anche lei", risuona costantemente nella mente del procuratore al tempo stesso è preoccupato perché il primo bossolo del proiettile sparato in aria da lui, con l'intento di intimidire e fermare Burak, non si trova. Yekta coglie al volo l'occasione.

Il funerale di Neva si svolge contemporaneamente al funerale di Burak, Yekta intanto finisce di spiegare all'ispettore capo Turgut, quali sono le "atrocità" commesse dalla "cricca della procura", come lui definisce Ilgaz Pars Eren e gli altri. Ceylin raduna i membri della sua famiglia e li convince a unirsi alle indagini per incastrare Burak, che dovranno avvenire in maniera ufficiosa dal momento che sono stati sospesi.

