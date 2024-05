Il riassunto della puntata della nuova serie turca Endless Love in onda domenica 26 maggio su Canale 5

Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda domenica 26 maggio, Kemal porta Nihan in un luogo segreto, nel quale le dichiara ancora una volta il suo amore, manifestando allo stesso tempo una ferma opposizione ad accettare la natura clandestina della loro relazione.

Un uomo assoldato da Kemal entra in casa di Tufan. La famiglia di Ozan organizza un grande ricevimento per il matrimonio del figlio con Zeynep. Kemal, che inizialmente aveva detto che non avrebbe partecipato, si presenta con Asu.

Emir spera di poter approfittare del fatto che Nihan è ubriaca, ma Nihan lo respinge. Kemal mette alle strette Tufan per fargli confessare di essere una spia. Kemal vuole sapere chi ha ucciso Karen e Tufan gli consegna un biglietto con un indirizzo. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 26 maggio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche in seconda serata e il weekend alle 14.45.

