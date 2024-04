Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda sabato 20 aprile, Kemal mette alle strette Nihan e riesce a sapere che la ragazza è stata costretta a sposare Emir per proteggere il fratello Ozan. Kemal, stimolato e preoccupato da queste nuove informazioni, organizza subito un incontro con i suoi amici Salih e Vildan per condividere la notizia e riflettere insieme sulla strategia migliore da mettere in atto. Nihan, intanto, si incontra con Banu in quanto entrambe hanno ricevuto delle foto riguardanti la sera dell'omicidio di cui è stato accusato Ozan. Queste foto Nihan le mostra anche a Onder il quale le dice molto chiaramente che lui e Vildan sapevano che la sera dell'omicidio era presente anche un'altra ragazza. Intanto, la famiglia di Zeynep apprende con piacere che la ragazza vuole fidanzarsi con Salih, ignari dell'appuntamento che Zeynep ha con Emir. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 20 aprile della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

