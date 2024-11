Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda sabato 2 novembre, Kemal e Nihan trovano il medico che ha alterato la scena del crimine dell'omicidio di Ozan e lo costringono a mettersi in contatto con la persona che l'ha corrotta, che si scoprirà essere Emir. Tornata a casa, Nihan viene accolta da Emir che le propone di divorziare. Emir fa rapire Zeynep per consegnarla a Kemal come capro espiatorio, ma decide di graziarla dopo essere venuto a sapere da Hakan che la ragazza è incinta.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 2 novembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì e il venerdì alle 14.45 il sabato.

