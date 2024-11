L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda giovedì 31 ottobre in prima serata su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 31 ottobre in prima serata su Canale 5, il medico che visita Deniz in ospedale avverte la polizia perché Nihan e Kemal sono senza documenti. Hakan riceve l'avviso di scomparsa e blocca l'intera zona per perquisire le abitazioni in cui pensa possano nascondersi. Nihan cerca disperatamente di parlare con Galip per convincerlo a ritirare la denuncia che Emir ha presentato contro Kemal, accusandolo di rapire Deniz. Sebbene Kemal, Fehime e Huseyin siano stati arrestati, i genitori vengono rilasciati subito, mentre Kemal rimane in custodia.

Emir va in prigione da Kemal e gli fa ascoltare una registrazione in cui Deniz lo chiama papà, cercando di distruggerlo psicologicamente. Kemal non si lascia intimidire e lo minaccia.

Fuori dal commissariato, Fehime esplode di rabbia contro Emir, che risponde con sarcasmo. Ma c'è una luce in fondo al tunnel: Zehra, avvocato di Emir e conoscitrice dei suoi segreti, si offre di difendere Kemal e avvia una causa per la paternità della bambina contro Emir. Kemal teme che questo possa danneggiare Nihan, ma Zehra lo rassicura che la notizia non trapelerà: basta che Nihan affermi che la bambina è di Kemal.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì, alle 14.45 il sabato.

