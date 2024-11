L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda giovedì 28 novembre in prima serata su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 28 novembre in prima serata su Canale 5, Mercan comincia a sospettare che Emir sia responsabile della sparizione di Kemal quando scopre che l'uomo le sta mentendo spudoratamente.

Nihan, per tentare di salvare la vita di Kemal, chiede aiuto a Mujgan. La supplica di convincere Emir a rinunciare al suo piano sanguinario.

Kemal è tenuto prigioniero da un uomo di Emir, ma i suoi amici si sono già mobilitati per trovarlo e portarlo in salvo.

Zehir e Ayhan vengono infatti aiutati da Nihan per liberare l'uomo ma, quando arrivano sul posto, scoprono che Kemal è già scappato. Nihan lo incontra per strada e lo riporta a casa.

Ancora ricercato dalla polizia, Kemal è sulle tracce di Tufan e Asu. Allo stesso tempo Emir, su cui fa pressione Mujgan per rivedere la figlia Asu, è sul punto di individuare il nascondiglio grazie ad Ali.

Guarda nel video qui sopra la puntata serale integrale del 28 novembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

