Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 19 dicembre in prima serata su Canale 5, Kemal si presenta da Emir perché sa che Nihan è tenuta prigioniera. Emir lo minaccia con una pistola senza però avere il coraggio di sparargli.

Arriva la polizia, chiamata da Kemal, ma Emir afferma che sua moglie non è in casa. Anche se Kemal chiede ai poliziotti di verificare le parole di Emir, loro non possono entrare perché non hanno un mandato di perquisizione.

Kemal, per liberare Nihan dal nascondiglio in cui Emir l'ha rinchiusa, architetta un piano astuto per allontanare l'uomo dalla sua amata. Emir cade nella trappola e, mentre si allontana, un drone pilotato da Yigit consegna a Nihan una maschera antigas da indossare, mentre gli uomini di Ayhan addormentano gli scagnozzi di Emir rimasti a fare da guardia. Zeynep sorprende Emir in un momento di dolcezza con Deniz e, commossa, cerca di fargli capire che non potrà mai essere il padre della bambina, ma può realizzare il suo desiderio di paternità con il loro figlio. Nihan arriva all'assemblea del consiglio di amministrazione giusto in tempo per fermare l'operazione di Emir. Guarda nel video qui sopra la puntata serale integrale del 19 dicembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

